柏蔚山银主盘开价2380万推拍 低银行估值25%
更新时间：14:12 2026-06-14 HKT
发布时间：14:12 2026-06-14 HKT
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环亚拍卖行发言人表示，北角柏蔚山2座高层C室银主盘，面积1,066方呎，3房双套连工人房套间隔，开拍价2,380万元，较银行估价3,184万低804万元或25%，呎价22,326元。该单位业主于2021年7月以4,347.5万元向发展商一手购入，其后沦为银主盘，将于下周二（23日）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。
浪翠园银主盘338万推拍
忠诚拍卖行发言人表示，深井浪翠园4期12座高层F室银主盘，面积450方呎，开价338万元推拍，较银行估价的437万低99万元或约23%，呎价7,511元。物业曾于2012年11月以280万元成交，其后沦为银主盘，将于6月24日（下周三）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。
观塘旧楼低估价100万拍卖
黄开基拍卖行发言人表示，观塘集景楼低层P室，面积350方呎，1房间隔，属业主盘，现时月租1.26万元。单位连一个车位推拍，开拍价310万，较银行估价的410万低100万或24%，呎价8,857元，将于周三（17日）拍卖，同场共有22项物业可供竞投。
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