深水埗米兰轩特色户150万拍卖 低银行估价逾6成

忠诚拍卖行发言人表示，深水埗米兰轩一个平台特色户，面积278方呎，2房间隔，附连181方呎平台，单位属业主盘，以150万元开拍，较银行估价390万元低240万元或约62%，呎价约5,396元，将于周三（10日）拍卖，同场共有约25项物业可供竞投。

他续说，2006年9月该厦发生堕楼事故，一名妇人受感情问题受困扰，携同爱犬从大厦7楼堕下，倒卧在该单位平台，妇人送医院后终伤重不治。业主于2003年4月以160万元购入单位，事故后则继续持货至今近20年。

西营盘正街单位开拍价310万

环亚拍卖行发言人表示，西营盘正街双号面积约417方呎业主盘，开拍价310万元，较银行估价的420万元低110万元或26%，呎价7,434元，将于本周二（9日）拍卖，同场共约56项物业可供竞投。

西贡逸珑海汇388万元推拍

黄开基拍卖行发言人表示，西贡逸珑海汇3座低层L室，面积约409方呎，业主于2016年10月以488.29万元一手购入上述单位，现时以388万元推拍，较银行估价448万元低60万元或逾13%，呎价约9,487元，将于6月17日（下周三）拍卖，同场共约16项物业可供竞投。

