大埔逸珑湾8 496呎新装叫价730万 设泳池靓会所

大埔白石角屋苑逸珑湾8，楼龄仅约6年，毗邻香港科学园，周边居住环境怡人。今日为大家推精选屋苑3B座中层D室，实用面积494方呎，采2房间隔，备有雅致装修，现时叫价730万。

放盘开则修长实用，特高楼底，空间感尤为充裕，单位附有雅致装饰，饭厅现摆放方形餐桌及4张餐椅，天花挂有时尚吊灯照明，靠墙设餐边柜方便储物。客厅一侧装有订造特色墙，对向整齐摆放沙发，墙上挂画点缀。厅堂设落地玻璃引入充沛采光，外接观景露台，望清静内园景致，氛围悠闲。

2房望清静内园

单位设有2间睡房，开则皆四正易用，从其中一房所见，睡床靠窗摆放，另一边则灵活置有化妆枱，空间感不俗。

由信和发展的逸珑湾8，位于大埔科研路1号，由5座高座组成。住客会所提供室内外泳池、健身室、儿童游乐室、宴会厅连烧烤等。

必睇靓位

毗邻香港科学园

2房连露台，楼底高

附现代舒适装修

提供泳池、健身室、瑜伽及宴会厅等

放盘单位资料

物业名称：逸珑湾8

地址：大埔科研路1号

楼龄：6年

单位：3B座中层D室

实用面积：494方呎

间隔：2房

叫价：730万

呎价：14777元

代理行：中原地产