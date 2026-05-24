Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉岭中心银主盘350万拍卖 低银行估价32%

笋盘推介
更新时间：14:26 2026-05-24 HKT
发布时间：14:26 2026-05-24 HKT

黄开基拍卖行发言人表示，粉岭中心1期B座低层1室银主盘，面积约476方呎，银主叫价350万元，较银行估价515万元，低出165万元或32%，呎价约7,353元，据了解，上述单位业主于2008年以157万元购入，其后沦为银主盘。而上述单位将于周三（27日）拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。

大埔黄鱼滩单号银主盘叫价380万

忠诚拍卖行发言人说，大埔黄鱼滩单号一个银主盘，面积约637方呎，附连542方呎天台，银主叫价380万元推拍，对比银行估价500万元低120万元或24%，呎价5,965元；据悉，业主于2023年以680万购入，其后于沦为银主盘，该单位将于周三（27日）拍卖，同场共有约33项物业可供竞投。

富泽花园低估价108万拍卖

环亚拍卖行发言人指，北角富泽花园富达阁高层F室业主盘，面积约652方呎的3房套间隔，现以830万元推出拍卖，较银行估价938万元，低出108万元或约12%，呎价约12,730元；据了解，业主于1988年6月以84.3万元购入上述单位；将于周三（27日）拍卖，同场共有约64项物业可供竞投。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
4小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
19小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
3小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
5小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
5小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
01:56
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
5小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
19小时前