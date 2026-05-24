粉岭中心银主盘350万拍卖 低银行估价32%

黄开基拍卖行发言人表示，粉岭中心1期B座低层1室银主盘，面积约476方呎，银主叫价350万元，较银行估价515万元，低出165万元或32%，呎价约7,353元，据了解，上述单位业主于2008年以157万元购入，其后沦为银主盘。而上述单位将于周三（27日）拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。

大埔黄鱼滩单号银主盘叫价380万

忠诚拍卖行发言人说，大埔黄鱼滩单号一个银主盘，面积约637方呎，附连542方呎天台，银主叫价380万元推拍，对比银行估价500万元低120万元或24%，呎价5,965元；据悉，业主于2023年以680万购入，其后于沦为银主盘，该单位将于周三（27日）拍卖，同场共有约33项物业可供竞投。

富泽花园低估价108万拍卖

环亚拍卖行发言人指，北角富泽花园富达阁高层F室业主盘，面积约652方呎的3房套间隔，现以830万元推出拍卖，较银行估价938万元，低出108万元或约12%，呎价约12,730元；据了解，业主于1988年6月以84.3万元购入上述单位；将于周三（27日）拍卖，同场共有约64项物业可供竞投。

