大潭大潭花园 米白巨厅闲逸舒适 逾三千呎平台

大潭区一向以低密度豪宅驰名，凭借大潭湾海景与悠闲的度假氛围，成为富豪买家的心头好。今日走访的大潭花园低层单位，正是区内罕见的优质放盘，实用面积1891方呎，采3房1套间隔，最吸睛是附连3229方呎特大平台，将生活空间由室内无限延伸至蔚蓝海景。

步入室内，特高楼底配合宽敞厅堂设计，视觉感极具份量。屋主巧妙利用大型家私划分客饭两厅，全屋以简约浅色调为主轴，营造出优雅舒适的居家感。

饭厅摆放大型餐桌后空间感依然绰绰有余，墙边设有订造的入墙展示架，珍藏美酒与艺术品一览无遗；前方更配备高枱，随时可化身为时尚吧区。客厅放置了舒适的L形沙发，整体风格温润，厅堂装有大面积玻璃窗，引入充沛自然光，并与户外景致接轨。

1891呎连双车位

此放盘的灵魂所在，可说是那过3000呎的特大平台，在此配置了罗马遮阳伞与质朴的圆木桌椅，让住户在自家平台就能享受海景下午茶，或是举办派对，尽显豪宅生活的气派与私隐。

单位采3房1套设计，每间卧室均维持极高的空间感。主人房以纯白色调点缀，大床置中，窗外即是如画的大潭湾海景。浴室则采干湿分离设计，配备洁白浴具与浸浴浴缸。

大潭花园坐落于大潭道之上，环境清幽，由楼盘出发，咫尺即达夏萍湾泳滩及赤柱正滩，若需购物消遣，自驾约5分钟即达赤柱广场及美利楼。

必睇靓位

前临大潭湾海景

连3229方呎特大平台

3房1套，厅大房大

约5分钟车程到赤柱广场