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火炭半山 晋名峰 木系厅堂洋溢温馨

笋盘推介
更新时间：10:30 2026-05-16 HKT
发布时间：10:30 2026-05-16 HKT

坐落于火炭半山的晋名峰，以群山环抱的地理优势与极高隐私度著称。今日带大家参观屋苑B座低层C室，实用面积753方呎，采3房1套间隔，室内装潢经过精心雕琢，单位向东南，望开扬景致，最新连车位叫价1150万。

步入大厅，宽阔空间感让人豁然开朗，客厅设计极具巧思，电视主墙巧妙选用横纹木质饰板，在视觉上延伸了空间宽度，配搭深色系地柜，更显沉稳大气。天花采渗灯设计，与多组嵌入式射灯交织，让暖黄光影在室内自然流淌。

饭厅区则展现了另一种华丽，悬挂的水晶吊灯成为视觉焦点，下方摆放圆形餐桌，配以跳色餐椅，是家庭聚首的最佳场所。客厅一侧由大型落地玻璃门衔接观景露台，向东南靓方向，住户可在露台俯瞰开扬市景与远方翠绿山峦，享受悠闲时刻。

单位规划现为3房1套，参观主人套房，空间感极佳，宽阔窗台配上柔和的软质窗帘，不仅采光充沛，更可布置成私人阅读角或歇息空间。另一间房同样保持设计感，以灰调与现代风为主轴，为家庭成员提供舒适的私人天地。

晋名峰由5座高座大厦及8座低密度住宅组成，提供424个单位。项目设会所，备有池、健身室等。交通方面，除自驾外，屋苑提供住客巴士往来火炭车站，附近也有小巴途经，出入便利。

放盘单位资料

物业名称：晋名峰
地址：火炭乐葵径2号
楼龄：20年
单位：B座低层C室
实用面积：753方呎
间隔：3房1套
叫价：1150万元（连车位）
呎价：15272元
代理行：中原地产

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