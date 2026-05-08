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马湾珀丽湾 雅致厅堂洋溢温馨 饱览开扬海景

笋盘推介
更新时间：13:31 2026-05-08 HKT
发布时间：13:31 2026-05-08 HKT

马湾屋苑珀丽湾，邻近挪亚方舟主题公园及马湾公园大自然公园。今日为大家介绍当中的3期1座高层D室，实用面积837方呎，为3房1套连工人房间隔，望深井及汀九桥海景。

进入放盘，大厅装潢采休闲复古风，以暖调灯光与柔软家具打造放松的空间。饭厅以实木餐桌搭配编织餐椅，质感温润。侧边有实木展示柜，兼具收纳与展示功能，摆放工艺品与收藏品，客厅有多组沙发组合亦有复古单椅，实木电视柜与复古吊灯，提升空间质感，满足家庭聚会的需求。

马湾屋苑珀丽湾3期1座高层D室，实用面积837方呎，现以960万放盘。
马湾屋苑珀丽湾3期1座高层D室，实用面积837方呎，现以960万放盘。
长形厨房配U形工作枱面，煮食设备齐全。
长形厨房配U形工作枱面，煮食设备齐全。
从露台外望，可享深井及汀九桥一带海景。
从露台外望，可享深井及汀九桥一带海景。
主人房高旷四正，日日与海景为伴。
主人房高旷四正，日日与海景为伴。

837呎3房1套开则

大厅设落地玻璃采光，外连露台，可享深井及汀九桥一带海景。单位间隔为3房1套连工人房，间隔四正。踏入主人房，采用白色墙身，紧连窗外海景，住客可利用窗台空间摆放盆栽。

珀丽湾设有巴士专线，可往返港铁青衣站、葵芳站。住客同时可以选择渡轮服务，往返中环及荃湾。

必睇靓位

望深井及汀九桥海景

厅房楼底高，间隔四正

内栊备有品味靓装

住客会所设施多元

放盘单位资料

物业名称：珀丽湾
地址：马湾珀丽路8号
楼龄：21年
单位：23座中层C室
实用面积：837方呎
间隔：3房1套连工人房
叫价：960万
呎价：11470元
代理行：美联物业

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