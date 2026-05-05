红磡海逸豪园 亮丽雅厅实用柔和 饱览市海双景
更新时间：16:55 2026-05-05 HKT
发布时间：16:55 2026-05-05 HKT
发布时间：16:55 2026-05-05 HKT
红磡大型屋苑海逸豪园，拥完善交通及民生配套。今日介绍屋苑悦涛湾12座极高层A室，实用面积546方呎，1房间隔，内附实用装修，望开扬海景及市景，最新叫价918万，实用呎价约16813元。
甫入四正厅堂，空间布置以浅调为主，铺设实木地板，背景墙髹上浅蓝色，并装有展示架作摆放相框等，更有挂画点缀，已将沙发、茶几及按摩椅等家私整齐布置。厅堂设L形落地玻璃采光，同时将海景市景引入室。
单位设有1间房，房间方正，内建有地台床，更设订造书桌及储物柜。
浴室洁具齐备，浴缸加设玻璃趟门令干湿分离更佳，并附窗户排走湿气。
海逸豪园分5期发展，提供逾4700个单位。屋苑会所设施包括室内泳池、健身室、桌球室等。
屋苑商场设有不同类型民生舖，住客可徒步往附近的港铁黄埔站及渡轮码头，交通配套完善。
必睇靓位
享高层海景
内栊配置实用装修
厅房间隔四正
邻近港铁黄埔站
放盘单位资料
物业名称：海逸豪园
地址：红磡海逸道8号
楼龄：26年
单位：12座极高层A室
实用面积：546方呎
间隔：1房
叫价：918万元
呎价：16813元
代理行：利嘉阁地产
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