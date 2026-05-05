红磡海逸豪园 亮丽雅厅实用柔和 饱览市海双景

红磡大型屋苑海逸豪园，拥完善交通及民生配套。今日介绍屋苑悦涛湾12座极高层A室，实用面积546方呎，1房间隔，内附实用装修，望开扬海景及市景，最新叫价918万，实用呎价约16813元。

甫入四正厅堂，空间布置以浅调为主，铺设实木地板，背景墙髹上浅蓝色，并装有展示架作摆放相框等，更有挂画点缀，已将沙发、茶几及按摩椅等家私整齐布置。厅堂设L形落地玻璃采光，同时将海景市景引入室。

单位设有1间房，房间方正，内建有地台床，更设订造书桌及储物柜。

浴室洁具齐备，浴缸加设玻璃趟门令干湿分离更佳，并附窗户排走湿气。

海逸豪园分5期发展，提供逾4700个单位。屋苑会所设施包括室内泳池、健身室、桌球室等。

屋苑商场设有不同类型民生舖，住客可徒步往附近的港铁黄埔站及渡轮码头，交通配套完善。

红磡海逸豪园悦涛湾12座极高层A室，实用面积546方呎，最新叫价918万。

厅堂落地玻璃将市海景致引入眼帘。

房间开则四正，特别建造地台床。

浴室洁具保养良好，设通风窗。

必睇靓位

享高层海景

内栊配置实用装修

厅房间隔四正

邻近港铁黄埔站

放盘单位资料

物业名称：海逸豪园

地址：红磡海逸道8号

楼龄：26年

单位：12座极高层A室

实用面积：546方呎

间隔：1房

叫价：918万元

呎价：16813元

代理行：利嘉阁地产