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跑马地765呎银主盘430万拍卖 低估价逾三成 浅水湾3房叫价2600万

笋盘推介
更新时间：12:12 2026-05-03 HKT
发布时间：12:12 2026-05-03 HKT

黄开基拍卖行发言人表示，跑马地凤辉台1A号B座低层银主盘，面积约765方呎，2房连工人房间隔，开拍价430万元，较银行估价的620万元低190万元或约31%，呎价约5,621元，将于5月6日（周三）进行拍卖，同场共有约14项物业可供竞投。

浅水湾宝晶苑低估价21%拍卖

环亚拍卖行发言人表示，浅水湾道93号宝晶苑1A座一个A室业主盘，面积1,372方呎，3房1套房，附连117方呎平台，业主于1991年以485万元一手购入物业，现时连一个车位推拍，开价2,600万元，较银行估价3,300万元低约700万元或21%，将于5月12日（下周二）拍卖，同场共有约55项物业可供竞投。

旺角上海街旧楼叫价230万

忠诚拍卖行发言人表示，旺角上海街523号低层业主盘，面积约455方呎，业主于1996年2月以140万元购入上述单位，开拍价230万元，呎价约5,055元，将于5月13日（下周三）进行拍卖，同场共有约24项物业可供竞投。

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