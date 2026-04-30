中半山永威阁 宽敞大厅明亮舒适 静享翠绿山峦

中半山坚尼地道向来是低调富豪聚居地，今日带大家参观的永威阁，与湾仔商业区近在咫尺，该厦现正一个少有盘源放盘，3房1套连工人套房单位，实用面积1478方呎，厅大房大，装潢洋溢温暖感，从露台外望，见附近山景。

永威阁位于坚尼地道31号，楼龄约37年，物业采一层一伙设计，享有高度私隐。步入大宅，首先映入眼帘的是开阔高旷的厅堂，单位以层阶式设计，以2级楼梯分隔客饭两厅。

1478呎3房1套连工人套

饭厅空间感十足，现场放置大型餐桌，拾级而下则是偌大客厅，外接景观露台，附近学校景致与翠绿山脉尽收眼底。单位采3房1套连工人套房设计，间隔方正实用。主人套房展现老牌豪宅之高实用率，收纳空间充裕，厨房选用U形工作枱，搭配白色厨柜，兼具美感与功能性。

位置上，由永威阁步行约5至10分钟即可抵达合和中心及港铁湾仔站。

必睇靓位

坚尼地道豪宅地段

邻近合和中心及利东街商圈

一层一户，厅大房大

连有盖车位放售

放盘单位资料

物业名称：永威阁

地址：中半山坚尼地道31号

楼龄：36年

单位：低层

实用面积：1478方呎

间隔：3房1套连工人套房

叫价：2288万（连有盖车位）

呎价：15480元

代理行：美联物业

相片由代理行提供



