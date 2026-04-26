跑马地松苑特色户1180万拍卖 低估值33% 筲箕湾道两房银主盘叫160万

黄开基拍卖行发言人表示，跑马地蟠龙道11D号松苑地下花园特色户，面积约1,129方呎，2房1套间隔，附连约720方呎花园，单位属银主盘，连一个车位以1,180万元开拍，较银行估价的1,750万元低570万元或约33%，呎价约10,452元，将于5月6日（下周三）进行拍卖。

富景大楼较银行估价低30%

环亚拍卖行发言人表示，筲箕湾道416至426号富景大楼6楼E室银主盘，面积200方呎，2房间隔，开拍价160万元，较银行估价的230万元低70万元或30%，呎价8,000元，将于4月28日（周二）进行拍卖，同场共有57项物业可供竞投。

新蒲岗崇龄大厦开拍价290万

忠诚拍卖行发言人表示，新蒲岗崇龄大厦B座11楼B7室，面积265方呎，1房间隔，单位属业主盘，开拍价290万元，较市场价350万元低60万元或17%，呎价10,943元，将于4月29日（周三）进行拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

