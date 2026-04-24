九龙站凯旋门 宽敞大厅现代清新 尽览蔚蓝海景
更新时间：18:03 2026-04-24 HKT
发布时间：18:03 2026-04-24 HKT
发布时间：18:03 2026-04-24 HKT
九龙站上盖豪宅凯旋门，毗邻高铁西九龙站，坐拥铁路站网络完善之优势。今日带大家走访观星阁一个自制复式单位，实用面积2196方呎，现为5房2套间隔，装潢现代清新，突显单位敞亮的空间感，落地玻璃外是蔚蓝海景，是追求高品质生活之选。
凯旋门位于九龙站上盖豪宅之一，以特色拱门建筑成为区内地标之一。今次精选凯旋门观星阁极高层C室，实用面积2196方呎，单位经重新规划，打造出5房双套连书房及多用途房的开则，布局灵活实用。
2196方呎5房2套
甫入室内，极为宽敞的客饭厅随即映入眼帘，全屋采用大量落地玻璃窗设计，不仅引进充足自然光，更将碧蓝海景如巨幕电影般带入生活日常。客厅配置大型沙发及地毡等，营造出沉稳的层次感，饭厅则以圆形餐桌配衬精致吊灯，营造舒适的用餐环境。
沿著厅堂一隅的楼梯拾级而上，墙身挂满艺术画作与饰物，让转角充满惊喜。所有房间开则方正，各有不同主题，当中主人套房以柔和色调营造休憩氛围，配置大型订造衣柜，收纳机能与设计感兼备。
小朋友睡房特别订造童话感十足的木屋造型双层床，贴心配备黑板墙，让他们发挥创意。移至书房空间，提供多组书柜，满足在家办公与阅读需求。
凯旋门住客可享摩天会所设施，包括室内泳池、儿童游戏室、健身室、乒乓球室、桌球室等。
必睇靓位
九龙站上盖，毗邻高铁西九龙站
罕有5房复式大户
饱览新油麻地避风塘
连2车位
放盘单位资料
物业名称：凯旋门
地址：柯士甸道西1号
楼龄：20年
单位：观星阁极高层C室
实用面积：2196方呎
间隔：5房2套，
另连书房、工人套房及储物房
叫价：1.5亿元(连2车位)
呎价：68306元
代理行：美联物业
最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底 大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同 Agnes点解受大伯针对？
2026-04-23 17:11 HKT
马会以榄球连系社区
2026-04-22 18:00 HKT
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
2026-04-23 15:44 HKT