景怡峰银主盘628万推拍 低银行估价10% 扫管笏村全幢叫价880万

环亚拍卖行发言人表示，深水埗景怡峰高层F室，面积484方呎，2房间隔，曾于2012年11月以687.3万元成交，现时沦为银主盘，开拍价628万元，较银行估价697万元低69万或约10%，呎价12,975元，将于4月28日（下周二）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

扫管笏村全幢连花园及天台

忠诚拍卖行发言人表示，屯门扫管笏村第二区双号全幢，地下、1楼及2楼建筑面积分别为677方呎，552方呎及654方呎，共约1,883方呎，另花园及天台各约1,129及654方呎，曾于2016年6月以1,190万元成交，现时沦为银主盘，开拍价880万元，建筑呎价为4,673元，将于4月22日（周三）拍卖，同场共有约14项物业可供竞投。

大埔黄鱼滩银主盘低估价32%

黄开基拍卖行发言人表示，大埔黄鱼滩单号2楼，建筑面积691方呎，2房1套间隔，附连天台，属银主盘。该单位早前开价380万元推拍，现减价40万元至340万元再推拍，较银行估价500万元低约160万元或32%，建筑呎价4,920元，将于4月22日（周三）拍卖，同场共有约16项物业可供竞投。

