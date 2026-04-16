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西贡溱乔 浅调长厅时尚雅致 翠绿山峦大屋

笋盘推介
更新时间：11:57 2026-04-16 HKT
发布时间：11:57 2026-04-16 HKT

溱乔矗立于西贡公路翠绿山峦间，凭借高私隐度与清幽环境，是追求极致生活素质买家的心头好。今次精选当中的一座大屋，实用面积1691方呎，采4房2套间隔，全屋装潢雅致，配合大面落地玻璃将户外花园绿意引入室内，让住户时刻被绿意环绕。

洋房楼高两层，室内采浅色调设计，配以特高楼底，展现出极强的空间感与大宅气度。地下层为客饭厅所在，空间布局分明，饭厅背景墙设有订造展示柜，中央摆放玻璃圆形餐桌配衬透明座椅。

客厅选用白色皮沙发，电视墙则以木系设计呼应窗外自然景致，亮点之一是客厅设有落地玻璃，住户可步入四周绿树林荫的私家大花园，起居空间舒适。

1691呎4房双套开则

拾级而上即抵达睡眠区域，4房规划确保家庭成员均享有充裕的私人空间。

当中2间套房间隔阔落且均外连翠绿露台，主人套房配置入墙衣柜，收纳不成问题。洋房顶层设有开阔天台，可随心摆放户外家具。此外，洋房附设私人车库，可并列停泊2部爱车，便利十足。

由永泰亚洲及南丰发展的溱乔，由63座洋房组成，日常购物方面，自驾约5分钟到匡湖居购物中心，场内有超级市场及商舖食肆；前往西贡市中心则约10分钟车程，设有超市、便利店、宠物店、海鲜食肆等。

必睇靓位

附连花园

山景洋房，环境恬静

洋房楼底特高，装潢雅致

约5分钟车程到匡湖居购物中心

放盘单位资料

物业名称：溱乔
地址：西贡公路
楼龄：21年
单位：单号洋房
实用面积：1691方呎
间隔：4房2套
叫价：2950万元
呎价：17445元
代理行：中原地产

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