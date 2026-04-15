尖沙咀嘉文花园 阔落巨厅富空间感 望木球会草地
更新时间：16:08 2026-04-15 HKT
发布时间：16:08 2026-04-15 HKT
发布时间：16:08 2026-04-15 HKT
坐落于尖沙咀与佐敦交界的觉士道，嘉文花园以对正九龙木球会一片绿草地闻名。今次走访的3座中层A室，实用面积达1018方呎，采3房连工人房间隔。单位最令人心动的卖点，莫过于对正九龙木球会广阔草地，现以2400万放售，实用呎价约23576元。
步入室内，首先感受到单位特有的空间感，客饭厅开则极其阔落，已放置了大型沙发组合及餐桌。客厅特别采用大弧形落地玻璃窗，不仅令光线呈环绕式渗透，更将窗外翠绿球场景致完美定格，营造出明亮通透的起居环境。
1018方呎3房设计
单位采3房设计，间隔方正且分布井然，每间睡房均设有开阔窗户，确保空气流通。即使放置双人床及大型衣柜后，依然保留充裕活动空间。厨房L形工作枱面与上下组收纳柜布局合理。
嘉文花园是区内著名豪宅屋苑，步行至港铁佐敦站少于5分钟。
必睇靓位
邻近港铁佐敦站
对正九龙木球会
拥企理装潢
附阔玻璃采光
放盘单位资料
物业名称：嘉文花园
地址：觉士道9号
楼龄：29年
单位：3座中层A室
实用面积：1018方呎
间隔：3房连工人房
叫价：2400万元
呎价：23576元
代理行：中原地产
电话：9433 3927（蔡小姐）
*相片由代理行提供
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