北角康泽花园银主盘 650万本周三推拍 较银行估价低20%

北角作为交通枢纽，不仅提供四通八达的交通网络，方便往返各区，食肆与商舖种类繁多，衣食住行均十分便利，区内康泽花园一个银主盘推出拍卖，开价650万，较银行估价低逾20%，平均呎价12218元。

本周三拍卖

忠诚拍卖行发言人表示，该单位为康泽花园D座22楼6室，面积532方呎，属2房间隔。物业曾于2006年9月以318万成交，现沦为银主盘，开拍价650万，较银行估价813万低163万或20%，呎价12218元，将于4月15日（周三）拍卖，同场共有约24项物业可供竞投。

单位属2房间隔，厅大房大。

康泽花园D座22楼6室，开拍价650万，较银行估价低20%。

属港铁上盖物业

康泽花园位于北角英皇道238号，于1987年入伙，共设4座，提供757伙，单位面积介乎396至997方呎。屋苑位处黄金地段，属港铁炮台山站上盖物业，楼下亦设有多条巴士及小巴路线，前往港九各区皆十分便捷。

小学校网为14，区内学校平均质素不俗，不乏全港排名首一二百名的小学，属「贴地」之选，当中沪江小学、圣公会圣米迦勒小学及北角卫理小学均为东区知名学校。

中学校网为东区，可谓名校云集，区内多所传统名校以英文为主要教学语言，有助提升学生两文三语水平。庇理罗士女子中学、张祝珊英文中学及圣马可中学，皆为区内数一数二的顶尖学府。

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