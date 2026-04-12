元朗碧豪苑连车位650万拍卖 业主恐蚀25% 南丫岛全幢物业仅叫350万

环亚拍卖行发言人表示，元朗碧豪苑1期双号屋，面积698方呎，附连271方呎天台及290方呎花园。业主于2021年7月以868万元购入上述物业，现附连2个车位推拍，开拍价650万元，较购入价低218万元，幅度约25%，呎价约9,312元。该物业将于4月14日（周二）拍卖，同场共有58项物业可供竞投。

南丫岛遗产货低估价36%

忠诚拍卖行发言人表示，南丫岛索罟湾第一街双号地段连上盖物业全幢，地盘面积约480方呎，属遗产货，开拍价350万元，较市场估价的550万元低200万元，幅度约36%，呎价约7,892元，将于4月22日（下周三）拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

太子银主盘开拍价530万

黄开基拍卖行发言人表示，太子长荣大厦8楼K室银主盘，面积约855方呎，开拍价530万元，较市场估价的630万元低100万元，幅度约16%，呎价约6,199元，将于4月15日（周三）拍卖，同场共有约22项物业可供竞投。

