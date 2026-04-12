何文田天铸 高雅巨厅时尚亮丽 享名校网优势

何文田作为传统豪宅地段，凭借属小学34校网的优势，向来都是家长与投资者的目光焦点。其中，邻近港铁何文田站的地标豪宅屋苑天铸，近期更有一伙优质大户放售，采4房2套间隔，实用面积1481方呎，以厅大房大的气派格局，并配合高雅装修，前迎一片盎然绿意。

步入厅堂，极高楼底与开阔空间感瞬间映入眼帘。室内装潢美轮美奂，饭厅区以大型圆型餐桌配搭水晶吊灯，营造出优雅宴饮氛围。

客厅则巧妙运用蓝、灰两色尼龙布艺沙发，在精致与舒适之间取得平衡，构筑出高雅的起居空间。

厅堂设有特大面阔玻璃窗，将室内采光极大化，并外连宽敞露台。住户可在此近距离欣赏翠绿树景，在繁华市中心享受一抹宁静的绿洲。

1481方呎4房2套间隔

放盘采4房2套设计，各房开则方正，主人套房空间感十足，即使放置特大床铺并设置双床头柜后，走动空间依然充裕。

屋主将其中一个房间改为化妆间，配置订造收纳柜与梳妆台，尽显生活仪式感。

由新鸿基地产发展的天铸，楼龄约11年，会所及配套成熟，当中住客会所提供室外游泳池、健身室及宴会厅等设施，休闲娱乐设施齐全。

另外，屋苑亦位处小学34校网内，网内多间著名学校，是实力家庭置业考虑。

必睇靓位

内栊设计美轮美奂

4房2套，厅大房大

会所设施有动有静

小学34名校网

放盘单位资料

物业名称：天铸

地址：何文田佛光街23号

楼龄：11年

单位：7座低层C室

实用面积：1481方呎

间隔：4房2套连工人套房

叫价：4700万元

呎价：31735元

代理行：利嘉阁地产

*相片由代理行提供

