何文田天铸 高雅巨厅时尚亮丽 享名校网优势
更新时间：06:00 2026-04-12 HKT
发布时间：06:00 2026-04-12 HKT
发布时间：06:00 2026-04-12 HKT
何文田作为传统豪宅地段，凭借属小学34校网的优势，向来都是家长与投资者的目光焦点。其中，邻近港铁何文田站的地标豪宅屋苑天铸，近期更有一伙优质大户放售，采4房2套间隔，实用面积1481方呎，以厅大房大的气派格局，并配合高雅装修，前迎一片盎然绿意。
步入厅堂，极高楼底与开阔空间感瞬间映入眼帘。室内装潢美轮美奂，饭厅区以大型圆型餐桌配搭水晶吊灯，营造出优雅宴饮氛围。
客厅则巧妙运用蓝、灰两色尼龙布艺沙发，在精致与舒适之间取得平衡，构筑出高雅的起居空间。
厅堂设有特大面阔玻璃窗，将室内采光极大化，并外连宽敞露台。住户可在此近距离欣赏翠绿树景，在繁华市中心享受一抹宁静的绿洲。
1481方呎4房2套间隔
放盘采4房2套设计，各房开则方正，主人套房空间感十足，即使放置特大床铺并设置双床头柜后，走动空间依然充裕。
屋主将其中一个房间改为化妆间，配置订造收纳柜与梳妆台，尽显生活仪式感。
由新鸿基地产发展的天铸，楼龄约11年，会所及配套成熟，当中住客会所提供室外游泳池、健身室及宴会厅等设施，休闲娱乐设施齐全。
另外，屋苑亦位处小学34校网内，网内多间著名学校，是实力家庭置业考虑。
必睇靓位
- 内栊设计美轮美奂
- 4房2套，厅大房大
- 会所设施有动有静
- 小学34名校网
放盘单位资料
物业名称：天铸
地址：何文田佛光街23号
楼龄：11年
单位：7座低层C室
实用面积：1481方呎
间隔：4房2套连工人套房
叫价：4700万元
呎价：31735元
代理行：利嘉阁地产
*相片由代理行提供
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