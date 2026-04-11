大坑环翠园 敞亮大厅原木色调 附设私人天台

位于东半山大坑道之上的豪宅环翠园，地理位置优越，享静中带旺的生活环境。今天精选该厦高层连天台户，实用面积1560方呎，厅大房大，内栊附品味靓装，坐拥翠绿山景，最新连车位叫价3000万，实用呎价约19231元。

今日参观的放盘开则修长，全屋配备品味装修连同家电。开放式厨房位近大门，内备L形厨柜，有足够的备餐空间。饭厅紧邻开放式厨房，长形木桌配搭6张餐椅。两厅区分明确，客厅可挂有挂墙电视，空间实用。

3房2浴连车位

值得一提的是，单位附连天台，提供充足户外空间可种植不同植物，亦可摆放烧烤设备及餐椅。放盘设计为3房连工人房及天台，主人房于房间正中置可三边落床的双人床，并有2个床头柜，另有大窗可为一室提供充沛阳光，视野开扬，坐拥翠绿山林景致。

另外一房靠墙放床，对窗放有长书桌，有充沛光线入室。

必睇靓位

附连宽敞天台

饱览翠绿山景

3房2浴，厅大房大

内栊拥家私装修

放盘单位资料

物业名称：环翠园

地址：大坑道32-331号

楼龄：56年

单位：高层C室

实用面积：1560方呎，另有天台

间隔：3房2浴，另有工人房

叫价：3000万（连有盖车位）

呎价：19231元

代理行：OKAY.com 屋企

*相片由代理行提供