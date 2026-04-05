康泽花园银主盘低估价20%拍卖 元朗2100呎村屋连天台推拍 开价598万

忠诚拍卖行发言人表示，北角康泽花园D座高层6室银主盘，面积532方呎，2房间隔，银主叫价650万元开拍，较银行估价的813万低163万元或20%，呎价12,218元，将于4月15日（下周三）拍卖，同场共约24项物业可供竞投。

浪涛湾3房338万拍卖

黄开基拍卖行发言人表示，屯门浪涛湾2座低层A室银主盘，面积616方呎，3房1套间隔，银主开拍价338万元，较银行估价约460万低约122万元或约27%，呎价5,487元，将于4月15日（下周三）拍卖，同场共约22项物业可供竞投。

元朗村屋低估价30%推拍

环亚拍卖行发言人表示，元朗锦田水头双号村屋全幢银主盘，建筑面积约2,100方呎，附连私人天台，银主开价598万元推拍，较银行估价的860万元低262万元或30%，建筑呎价约2,848元，将于4月14日（周二）进行拍卖，同场共约60项物业可供竞投。