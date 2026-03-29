德福花园法院令物业468万拍卖 低银行估值30% 黄金海岸银主盘叫288万

黄开基拍卖行发言人表示，九龙湾德福花园K座高层12室，为法院令物业，面积约551方呎，2房间隔，开拍价468万元，较银行估价665万元低197万元或约30%，呎价约8,494元，将于4月1日（周三）拍卖，同场共约12项物业可供竞投。

黄金海岸银主盘低估值28%

环亚拍卖行发言人表示，屯门香港黄金海岸1A期1座低层C室，面积476方呎，2房间隔，该单位曾于2010年1月以155万元成交，惟近年沦为银主盘，开拍价288万元，较银行估价约402万元低114万元或28%，呎价6,050元，将于3月31日（周二）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。

柏傲湾开放式开拍价420万

忠诚拍卖行发言人表示，荃湾柏傲湾2B座中层D室业主盘，面积318方呎，开放式间隔，开拍价420万元，较银行估价的517万元低97万元或约19%，呎价约13,208元，将于4月15日（周三）拍卖，同场共有约16项物业可供竞投。