青衣晓峰园 时尚方厅宽敞实用 四周翠绿环抱

青衣寮肚路屋苑晓峰园，四周被翠绿环抱，恬静舒适。今日推荐屋苑1座高层A室，实用面积755方呎，3房1套间隔，厅房新净企理，饱览翠山，最新叫价938万，实用呎价约12424元。

放盘单位不设玄关，入门即将厅堂，空间实用，大厅铺设实木地板并髹上白墙，摆放了长沙发、电视装饰柜及饭桌等，布局出客饭厅，客厅特设阔窗，可享绿油油山景。

3房1套间隔

单位采3房1套间隔，房间均开则四正，其中主人房置中摆置睡床后，营造出三边落床效果，窗外见翠绿景色。厨房煮食设备齐全，采L形工作枱面设计。浴室提供浴缸等洁具，保养得宜。

由新地发展的晓峰园，由5座组成，提供816个单位，主要提供2房及3房单位，住客可以享用网球场及户外泳池等设施。交通方面，提供住客小巴往返港铁青衣站及青衣城。另外，屋苑毗邻长亨商场，场内有多间食肆及街市等。

必睇靓位

四周翠绿环抱，私隐度高

厅堂方正，易于放置家具

3房1套，家庭客之选

提供泳池及网球场等

放盘单位资料

物业名称：晓峰园

地址：青衣寮肚路3号

楼龄：27年

单位：1座高层A室

实用面积：755 方呎

间隔：3房1套

叫价：980万

呎价：12980元

代理行：中原地产