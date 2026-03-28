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西贡溱乔 时尚巨厅展现空间 坐拥宁静翠景

笋盘推介
更新时间：09:00 2026-03-28 HKT
发布时间：09:00 2026-03-28 HKT

西贡白沙湾洋房屋苑溱乔，坐落于群山环绕的静谧之地，居住环境舒适。今日精选屋苑一座3房2浴洋房，实用面积1237方呎，全屋备有雅致装修，附有平台及天台，最新叫价1800万，实用呎价约14551元。

溱乔由63座2层高洋房组成，3房至4房设计，由63座洋房组成，发展商在按洋房景观分「山、林、海、风」四个区域。今日参观的洋房便是迎林大屋，设有车房。

洋房地下层主要为客饭厅，挑高楼底与落地玻璃交相辉映，为空间带来充足的自然光线。饭厅中央摆布长形餐桌配搭8张餐椅，餐桌摆设蜡烛及鲜花，配上特色吊灯点缀，打造出优雅浪漫格调。

1237呎3房2浴开则

厨房位于饭厅一隅，提供齐全煮食设备，提供多组厨柜分类收纳。

客厅装有电视主墙及入墙柜，新买家可轻松添置沙发等大型家私，客厅优势之一是设有落地玻璃，并有趟门通往露台，可在此放置户外家具，安静地感受大自然。

洋房采3房2浴间隔，主人房空间开阔，摆放双人床后，仍可做到三边落床效果，外接翠绿露台。

参观其他房间，房内订造柜，屋主更于柜墙内隐藏着一张折叠床，设计进一步提升了空间感。

溱乔由南丰及永泰发展，住客会所提供泳池、日式风吕及健身室等。

项目毗邻白沙湾游艇会，距离西贡市中心约10分钟车程，方便购买日常所需。

必睇靓位

2层高林景大屋

全屋雅致装修

俯瞰白沙湾美景

附平台及天台

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