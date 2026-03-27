又一村 秀菊苑 光猛巨厅时尚宽敞

又一村是九龙市中心宁静地段，秀菊苑位处寿菊路之上，内街四周宁静，且距离又一城商场不远，享静中带旺生活环境。是日为大家精选项目高层放盘，实用面积1344方呎，3房1套间隔，卖点之一是有内置楼梯上天台，现以2800万连车位放盘，实用呎价约20833元。

甫入单位，一入大门即见饭厅，设6人长形饭桌，靠墙置半身柜可储物，并于墙挂有画作，为一厅添上色彩。移至客厅则有多组沙发，活动空间宽敞。客厅设有落地玻璃趟门连露台，可望附近绿植，环境清静。值得一提的是，从单位内置楼梯可上私家天台，住客可以跟亲朋好友在天台烧烤。

放盘为3房1套间隔，步入主人套房，置中为双人大床，可三边落床，亦有到顶衣柜可以方便存放衣物，房间有大窗户，通透明亮。浴室为明厕，光猛亮堂，提供浴缸等，随时浸浴放松。

秀菊苑位于又一村寿菊路，楼龄约37年，仅提供约24个单位。项目前方便是花墟公园，另从附近的达之路步行10至15分钟到又一城商场及港铁九龙塘站。

放盘单位资料

物业名称：秀菊苑

地址：又一村寿菊路12号

楼龄：37年

单位：高层

实用面积：1344方呎

间隔：3房1套，另有天台

叫价：2800万元(连车位)

呎价：20833元

代理行：中原地产