东涌映湾园 木系厅堂洋溢温馨 坐享翠绿山景
更新时间：16:32 2026-03-26 HKT
发布时间：16:32 2026-03-26 HKT
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映湾园属东涌大型屋苑之一，前临机场海景，屋苑设有住客会所。今日推荐屋苑6座高层D室，实用面积709方呎，3房1套间隔，内栊备有精美靓装，望山海双景观，现时叫价760万，实用呎价约10719元。
厅堂开则修长工整，泾渭分明，可灵活布置家私，现时采用多款木材家具作室内配搭，客厅设有阔窗采纳日光，窗户见开扬山景，环境恬静。
放盘提供3间房，开则四正，其中主人房摆放了睡床及衣柜等，主墙前设地柜及吊墙电视，可在房内欣赏娱乐节目放松。
709呎3房1套开则
浴室洁具保养良好，设有多组储物柜收纳卫浴用品。
映湾园位于东涌健东路1号，由高座大厦及洋房组成，住客可享用大型住客会所设施。
屋苑提供住客巴士，往港铁东涌站只需数分钟车程，附近有商场东荟城，提供逾百间商店。
必睇靓位
向东南极高层
享山海双景观
附有靓装，3房1套
往返机场便利
放盘单位资料
物业名称：映湾园
地址：东涌健东路1号
楼龄：22年
单位：6座高层D室
实用面积：709方呎
间隔：3房1套
叫价：760万
呎价：10719元
代理行：美联物业
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