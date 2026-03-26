东涌映湾园 木系厅堂洋溢温馨 坐享翠绿山景

映湾园属东涌大型屋苑之一，前临机场海景，屋苑设有住客会所。今日推荐屋苑6座高层D室，实用面积709方呎，3房1套间隔，内栊备有精美靓装，望山海双景观，现时叫价760万，实用呎价约10719元。

厅堂开则修长工整，泾渭分明，可灵活布置家私，现时采用多款木材家具作室内配搭，客厅设有阔窗采纳日光，窗户见开扬山景，环境恬静。

放盘提供3间房，开则四正，其中主人房摆放了睡床及衣柜等，主墙前设地柜及吊墙电视，可在房内欣赏娱乐节目放松。

东涌映湾园6座高层D室，实用面积709方呎，现时叫价760万。

厅堂外望连绵山景，及部分海景。

放盘为3房1套间隔，图中房间设有大窗。

厨房设有U形工作枱，并有多组厨柜。

709呎3房1套开则

浴室洁具保养良好，设有多组储物柜收纳卫浴用品。

映湾园位于东涌健东路1号，由高座大厦及洋房组成，住客可享用大型住客会所设施。

屋苑提供住客巴士，往港铁东涌站只需数分钟车程，附近有商场东荟城，提供逾百间商店。

必睇靓位

向东南极高层

享山海双景观

附有靓装，3房1套

往返机场便利

放盘单位资料

物业名称：映湾园

地址：东涌健东路1号

楼龄：22年

单位：6座高层D室

实用面积：709方呎

间隔：3房1套

叫价：760万

呎价：10719元

代理行：美联物业