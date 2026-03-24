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九龙站君临天下 豪华长厅富空间感 内栊装修时尚

笋盘推介
更新时间：12:10 2026-03-24 HKT
发布时间：12:10 2026-03-24 HKT

君临天下坐落九龙站上盖，属九龙区最具代表性的豪宅之一。是此精选1座低层F室，实用面积1062方呎，3房1厅间隔，享避风塘海景，配合时尚装潢及家具配置，可即买即住。

君临天下由恒隆及港铁发展而成，楼龄约22年，3座大厦一字横排 ，提供逾1000个单位。

推门入室，单位设计现代豪华，透过家具与灯光层次，营造舒适而具品味的居住氛围。客饭厅采用长形开则，空间感十足，配合落地玻璃窗，令室内更显明亮通透。客厅配置大型梳化及订制电视墙，露台可享内园平台宁静景，远眺避风塘海景。

饭厅位置与客厅自然衔接，设有订制圆形餐桌及卡座式座椅设计，既提升空间利用率，亦增添设计感，营造温馨而具格调的用餐环境。天花灯槽配合主灯及射灯照明，提升空间层次感。

放盘为3房1套间隔，参观主人套房，空间宽敞，实用与美感并重，设有大型入墙衣柜及床柜收纳，配合柔和灯光，营造舒适休息空间。浴室用料讲究，淋浴区以玻璃趟门风格，做到干湿分离。厨房设U形工作枱，有齐名牌家电配备，方便烹调各式美食。

位置上，屋苑亦位于机铁九铁站上盖，物业更毗邻西隧、西九龙快速公路、三号干线、中港码头，四通八达。

放盘单位资料

物业名称：君临天下
地址：柯士甸道西1号
楼龄：22年
单位：1座低层F室
实用面积：1062方呎
间隔：3房1套
叫价：3180万元
呎价：29944元
代理行：中原地产
*相片由代理行提供

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