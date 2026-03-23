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元朗唐楼银主盘开价208万拍卖 较银行估价低35% 邻近轻铁康乐路站

笋盘推介
更新时间：10:39 2026-03-23 HKT
发布时间：10:39 2026-03-23 HKT

黄开基拍卖行发言人表示，元朗兆明楼3楼C室唐楼银主盘，面积约666方呎，3房间隔，开拍价208万，较银行估价320万低112万或35%，平均呎价3123元，将于3月25日（三）拍卖，同场共有约29项物业可供准买家竞投。

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兆明楼位于元朗教育路48号，1972年5月开始入伙，提供25伙，面积介乎478至666方呎。屋苑生活配套完善，楼下有连锁超市、药房等设施，方便住户购买生活用品，毗邻嘉诚广场、元朗千色汇等购物热点，加上邻近一带不同食店，满足住户不同生活需求。

元朗兆明楼
元朗兆明楼
元朗兆明楼唐楼银主盘，面积约666方呎。
元朗兆明楼唐楼银主盘，面积约666方呎。

 另外，该屋苑一带交通方便，邻近轻铁康乐路站，步行至港铁元朗站仅需时约10分钟路程。周遭一带亦设有多个小巴站及巴士站，可前往港九新界各区，出行甚方便。

单位为3房间隔。
单位为3房间隔。
单位开拍价208万元，较银行估价320万元低112万元或35%。
单位开拍价208万元，较银行估价320万元低112万元或35%。

小学校网为74，虽有约半数小学与72校网重叠，学位竞争较大，但该区学校如基督教宣道会徐泽林纪念小学、元朗官立小学等均注重学生于不同领域的成长，如属现时全球教育趋势的STEM教育。

中学校网为元朗区，包括有新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学、基督教香港信义会元朗信义中学及赵聿修纪念中学均为位列全港百大的英文中学。

 

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