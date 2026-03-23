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中环百丽花园遗产货838万开拍 坚尼地城无契楼叫价340万 买家需Full Pay

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更新时间：14:42 2026-03-22 HKT
发布时间：10:30 2026-03-23 HKT

环亚拍卖行发言人表示，中环百丽花园中低层A室遗产货，面积511方呎的2房户，开拍价838万元，较银行估价的930万元低92万元或约10%，呎价16,399元，将于3月31日（下周二）拍卖，同场共有约64项物业可供竞投。他续说，业主于1994年以238.5万元一手购入，近年成为遗产货，若以开拍价计算，期内升幅可观。

坚尼地城五福大厦低市价28%

忠诚拍卖行发言人表示，坚尼地城五福大厦B座高层B6室遗产货，面积400方呎，2房间隔，单位属无契楼，只提供副本契约，开拍价340万元，较现时市价470万元低130万元或约28%，呎价8,500元，将于4月1日（下周三）进行拍卖。他续说，由于单位属无契楼，买家未能以物业作抵押向银行借贷，需要一笔过付款（Full Pay）。

相关文章：元朗唐楼银主盘开价208万拍卖 较银行估价低35% 邻近轻铁康乐路站 

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