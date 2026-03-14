跑马地The Aster 木系长厅清雅舒适 细赏翠绿景致

跑马地屋苑The Aster坐落传统豪宅区，居住环境舒适宁静。是日为大家介绍当中的高层C室，实用面积617方呎，2房间隔，备有靓装及家具，露台饱览翠景，现以1850万放盘，实用呎价约29984元。

单位内栊装修新净，厅堂宽敞实用，易于摆放家私。单位玄关放有鞋柜。邻为开放式厨房，设有组合厨柜，内备齐全厨具。客厅配备French Window式全落地玻璃趟折门设计，可饱览开扬市景及山景，舒适写意。

617呎2房间隔

单位间隔为2房，主人房摆放可三边落床的双人床，空间感十足，另有梳妆枱让人出门前好好打扮。另外一房则用作书房，有大窗可透入阳光，可考虑向窗摆放书桌。

由嘉里建设发展的单幢物业The Aster，提供106个单位，设空中会所，提供Sky Lounge、宴会厅、健身室等设施。另外，项目坐落于12名校网，网内有多所传统名校供家长选择。

跑马地豪宅The Aster高层C室，实用面积617方呎，现以1850万放盘。

客厅设备French Window式全落地玻璃趟折门设计，望开扬市景。

主人房摆放可三边落床的双人床，另有梳妆枱。

浴室保养得宜，提供浴缸浸浴。

必睇靓位

小学12名校网

连有露台，饱览翠景，四周恬静

单位附有靓装及家具

提供住客会所设施

放盘单位资料

物业名称：The Aster

地址：跑马地山光道7A号

楼龄：8年

单位：高层C室

实用面积：617方呎

间隔：2房2厅

叫价：1850万（连租约）

呎价：29984元

代理行：中原地产