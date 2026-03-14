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跑马地The Aster 木系长厅清雅舒适 细赏翠绿景致

笋盘推介
更新时间：09:00 2026-03-14 HKT
发布时间：09:00 2026-03-14 HKT

跑马地屋苑The Aster坐落传统豪宅区，居住环境舒适宁静。是日为大家介绍当中的高层C室，实用面积617方呎，2房间隔，备有靓装及家具，露台饱览翠景，现以1850万放盘，实用呎价约29984元。

单位内栊装修新净，厅堂宽敞实用，易于摆放家私。单位玄关放有鞋柜。邻为开放式厨房，设有组合厨柜，内备齐全厨具。客厅配备French Window式全落地玻璃趟折门设计，可饱览开扬市景及山景，舒适写意。

617呎2房间隔

单位间隔为2房，主人房摆放可三边落床的双人床，空间感十足，另有梳妆枱让人出门前好好打扮。另外一房则用作书房，有大窗可透入阳光，可考虑向窗摆放书桌。

由嘉里建设发展的单幢物业The Aster，提供106个单位，设空中会所，提供Sky Lounge、宴会厅、健身室等设施。另外，项目坐落于12名校网，网内有多所传统名校供家长选择。

跑马地豪宅The Aster高层C室，实用面积617方呎，现以1850万放盘。
跑马地豪宅The Aster高层C室，实用面积617方呎，现以1850万放盘。
客厅设备French Window式全落地玻璃趟折门设计，望开扬市景。
客厅设备French Window式全落地玻璃趟折门设计，望开扬市景。
主人房摆放可三边落床的双人床，另有梳妆枱。
主人房摆放可三边落床的双人床，另有梳妆枱。
浴室保养得宜，提供浴缸浸浴。
浴室保养得宜，提供浴缸浸浴。

必睇靓位

小学12名校网

连有露台，饱览翠景，四周恬静

单位附有靓装及家具

提供住客会所设施

放盘单位资料

物业名称：The Aster 
地址：跑马地山光道7A号
楼龄：8年
单位：高层C室 
实用面积：617方呎
间隔：2房2厅
叫价：1850万（连租约）
呎价：29984元
代理行：中原地产

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