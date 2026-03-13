Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔海日湾II 暖调厅堂洋溢温馨 附连968呎花园

笋盘推介
更新时间：17:44 2026-03-13 HKT
大埔白石角新发展区有山有水，环境清幽，且配套设施齐全。今日推荐海日湾Ⅱ9座地下连花园特色单位，实用面积981方呎，厅房内附有雅致装修，3房1套间隔，最大卖点是附连968呎花园，户外空间宽敞，满足好动小孩。

带大家参观海日湾II一个地下连花园特色户，甫入厅堂，空间开阔，泾渭分明，整体采用暖色系木质搭配灰色墙面，营造温馨居家氛围。厅堂最吸睛的是从天花板延伸至墙身的深色木条子装饰，为空间营造出层次感，并轻松区分出客饭厅活动空间。

981方呎3房1套

饭厅区域摆放白色饭桌并配搭4张配餐椅，让家人聚首用餐，靠墙设订造木条收纳柜，可储放餐具等家居物品。客厅背景墙髹上灰色，前放摆放两组沙发座，主墙设订造电视组合柜，打造舒适休闲空间。

厅堂设落地玻璃采纳日光，外接逾968呎花园，花园装有户外木板，摆放户外家具及烧烤设备等。

放盘为3房1套间隔，主人房内中央位置摆布大床，三边仍有宽阔空间，一侧设阔玻璃望出花园。户主将其中的房间作子女房，可爱的儿童组合床充满童趣，更不乏收纳空间。单位内的浴室保养良好，有提供淋浴及浸浴设备，并有通风窗。

海日湾II位于大埔白石角创新路，楼龄约6年，12座住宅大厦组成，共提供1408个单位。会所设施逾30项，包括户外泳池、室内恒温泳池、STEM概念儿童及幼儿游玩区，以及多用途运动场等，动静皆宜。

必睇靓位

附连968呎花园

内栊装修精美

3房1套，间隔四正

邻近科学园

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

