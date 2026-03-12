元朗加州花园 时尚大厅展现空间 附设户外花园

元朗地标洋房屋苑之一加州花园，居住环境宁静，空气清新，享有高私隐度。是日为大家精选加州花园丁香径名仕居的单号洋房，实用面积1016方呎，3房1套间隔，全屋备有清雅装修，附连花园。

是次参观的洋房，楼底特高，地下为饭厅及开放式厨房，饭厅摆放有时尚吧枱连餐桌及配餐椅，旁有开放式厨房，提供基本煮食设备，打造出开放式聚餐空间。厅堂设落地玻璃外连花园，可将生活空间延伸至户外。

1016呎3房1套开则

往上一层设客厅，摆放了L形皮沙发，设特色电视主墙，同层设2间客房，现时布置成书房及家庭娱乐室。

从内置楼梯往上行，便是阔落的主人套房，轻松摆布大床等，另设衣帽间及浴室。最上为天台，提供户外空间可种植盆栽或作晾晒衣物。

加州花园由新鸿基地产发展，分多期兴建，住客会所提供室外泳池、健身室、餐厅及宴会厅等。

必睇靓位

附连花园，延伸户外空间

全屋雅致装修，方便入住

3房1套，家庭客之选

设住客专巴往返港铁元朗站

放盘单位资料

物业名称：加州花园

地址：元朗和生围

楼龄：31年

单位：丁香径单号屋

实用面积：1016方呎

间隔：3房1套

叫价：1250万（连租约）

呎价：12303元

代理行：中原地产