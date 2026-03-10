Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西半山联邦花园 实用大厅清新自然 附设赏景露台

笋盘推介
更新时间：18:11 2026-03-10 HKT
发布时间：18:11 2026-03-10 HKT

西半山老牌豪宅联邦花园，位于小学名校网，以单位开则方正及实用率高见称。是次为大家精选该屋苑低层C室，实用面积1166方呎，3房间隔，现叫租50000元，呎租约43元。

位于干德道41号的联邦花园，由5座大厦组成，楼龄逾50年，各座住宅楼高20层，共提供400伙。踏进单位，即见大厅主调为深木地板。饭厅现时有饭桌，一旁设有储物柜储物。

1166呎3房间隔

客厅有三人沙发以及单人沙发，并有茶几，同时铺上特色地毯，前方则有设电视柜，空间倍感温馨。大厅有落地玻璃窗连露台，引充沛阳光入室。单位为3房间隔，进入主人房，即见房内空间充足，置可三边落床的双人床后仍有足够走动空间。

独立厨房备有L形上下层厨柜，可放置厨房用品，另备有焗炉等基本设备，单位并提供工人房。浴室为明厕，提供淋浴间等。

主人套房空间开阔，设有一列衣柜。
主人套房空间开阔，设有一列衣柜。
从露台外望，可静赏市景及部分海景。
从露台外望，可静赏市景及部分海景。
厨房备有L形上下层厨柜，不乏备餐空间，单位并提供工人房。
厨房备有L形上下层厨柜，不乏备餐空间，单位并提供工人房。
西半山联邦花园中层3房2浴单位，实用面积1166方呎，最新叫价2450万，同时叫租50000元。
西半山联邦花园中层3房2浴单位，实用面积1166方呎，最新叫价2450万，同时叫租50000元。

必睇靓位

位处小学11校网

厅房方正实用，连露台

3房1套，家庭客之选

望翠绿景，环境宁静

放盘单位资料

物业名称：联邦花园
地址：西半山干德道41号
楼龄：54年
单位：低层C室
实用面积：1166方呎
间隔：3房2浴及工人房
叫价：租50000元
售2450万
呎价：租43元
售21012元
代理行：OKAY.com 屋企

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
6小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
10小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
7小时前
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
5小时前