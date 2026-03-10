西半山联邦花园 实用大厅清新自然 附设赏景露台

西半山老牌豪宅联邦花园，位于小学名校网，以单位开则方正及实用率高见称。是次为大家精选该屋苑低层C室，实用面积1166方呎，3房间隔，现叫租50000元，呎租约43元。

位于干德道41号的联邦花园，由5座大厦组成，楼龄逾50年，各座住宅楼高20层，共提供400伙。踏进单位，即见大厅主调为深木地板。饭厅现时有饭桌，一旁设有储物柜储物。

1166呎3房间隔

客厅有三人沙发以及单人沙发，并有茶几，同时铺上特色地毯，前方则有设电视柜，空间倍感温馨。大厅有落地玻璃窗连露台，引充沛阳光入室。单位为3房间隔，进入主人房，即见房内空间充足，置可三边落床的双人床后仍有足够走动空间。

独立厨房备有L形上下层厨柜，可放置厨房用品，另备有焗炉等基本设备，单位并提供工人房。浴室为明厕，提供淋浴间等。

主人套房空间开阔，设有一列衣柜。

从露台外望，可静赏市景及部分海景。

西半山联邦花园中层3房2浴单位，实用面积1166方呎，最新叫价2450万，同时叫租50000元。

必睇靓位

位处小学11校网

厅房方正实用，连露台

3房1套，家庭客之选

望翠绿景，环境宁静

放盘单位资料

物业名称：联邦花园

地址：西半山干德道41号

楼龄：54年

单位：低层C室

实用面积：1166方呎

间隔：3房2浴及工人房

叫价：租50000元

售2450万

呎价：租43元

售21012元

代理行：OKAY.com 屋企