西半山联邦花园 实用大厅清新自然 附设赏景露台
更新时间：18:11 2026-03-10 HKT
发布时间：18:11 2026-03-10 HKT
西半山老牌豪宅联邦花园，位于小学名校网，以单位开则方正及实用率高见称。是次为大家精选该屋苑低层C室，实用面积1166方呎，3房间隔，现叫租50000元，呎租约43元。
位于干德道41号的联邦花园，由5座大厦组成，楼龄逾50年，各座住宅楼高20层，共提供400伙。踏进单位，即见大厅主调为深木地板。饭厅现时有饭桌，一旁设有储物柜储物。
1166呎3房间隔
客厅有三人沙发以及单人沙发，并有茶几，同时铺上特色地毯，前方则有设电视柜，空间倍感温馨。大厅有落地玻璃窗连露台，引充沛阳光入室。单位为3房间隔，进入主人房，即见房内空间充足，置可三边落床的双人床后仍有足够走动空间。
独立厨房备有L形上下层厨柜，可放置厨房用品，另备有焗炉等基本设备，单位并提供工人房。浴室为明厕，提供淋浴间等。
必睇靓位
位处小学11校网
厅房方正实用，连露台
3房1套，家庭客之选
望翠绿景，环境宁静
放盘单位资料
物业名称：联邦花园
地址：西半山干德道41号
楼龄：54年
单位：低层C室
实用面积：1166方呎
间隔：3房2浴及工人房
叫价：租50000元
售2450万
呎价：租43元
售21012元
代理行：OKAY.com 屋企
