映湾园银主盘连车位叫850万 荃湾特色户开价180万 租金回报料6.8厘

环亚拍卖行发言人表示，东涌映湾园10座高层A室银主盘，面积913方呎，间隔3房1套连储物室，银主开价850万元连1个车位推拍，较银行估价1,060万低210万元或约20%，呎价约9,310元，将于3月17日（下周二）拍卖，同场共约66项物业可供竞投。

荃湾锦发楼连天台180万拍卖

黄开基拍卖行发言人表示，荃湾锦发楼一个连天台特色单位，面积约325方呎，连234方呎天台，业主开价180万元拍卖，呎价5,538元，业主于2010年5月以102万元购入单位，现时连2份租约推拍，合共1.02万元，若以开价计算，料回报6.8厘，将于3月11日（周三）拍卖，同场共约12项物业可供竞投。

深水埗嘉宝大厦250万推拍

忠诚拍卖行发言人表示，深水埗嘉宝大厦一个中层户，面积约417方呎，3房间隔，业主以250万元推拍，较银行估价的300万低50万元或约17%，呎价5,995元，将于3月11日（周三）拍卖，同场共约21项物业可供竞投。