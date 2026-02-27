黄竹坑 深湾9号 敞亮大厅简约通透
更新时间：16:41 2026-02-27 HKT
发布时间：16:41 2026-02-27 HKT
发布时间：16:41 2026-02-27 HKT
黄竹坑海景豪宅屋苑深湾9号，前迎深湾游艇会海景，视野无阻。今日为大家介绍该屋苑1座中层A室，实用面积1950方呎，可享香港仔海峡海景，现时连车位放盘，叫租14万，实用呎租约72元。
踏入放盘单位，即见巨型厅堂，客厅设计实用，方便住户摆放家具。开放式厨房近大门，有齐厨具用品，备餐空间十分足够，两厅有连落地玻璃趟门连露台，可透过落地玻璃窗引入自然光，可享香港仔海峡海景。
单位为4房2套，设计方正实用，房间置中可放置三边落床的双人床，另有大窗，望香港仔海峡海景，观景开扬。厨房为梗厨，空间阔落，亦有许多备餐空间。浴室有圆形大按摩浴缸，有足够放置物品的空间。
由信置、南丰及嘉华发展的深湾9号，由分层及洋房组成，提供411个单位，住客会所设有儿童天地、室内及户外泳池、健身室、水疗中心，宴会厅等。交通方面，屋苑邻近港铁黄竹坑站。
放租单位资料
物业名称：深湾9号
地址：惠福道9号
楼龄：12年
单位：1座中层A室
实用面积：1950方呎
间隔：4房2套
叫租：14万（连车位）
呎租：72元
代理行：中原地产
