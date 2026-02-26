Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

火炭骏景园 巨型厅堂清新独特 前临马场盛景

火炭指标屋苑之一骏景园，基座有商场及会所，与沙田马场近在咫尺。今日特别推荐屋苑一个高层优质放盘，实用面积1370方呎，3房1套连工人套房，长厅开则偌大，布置清新独特，当中厅及房同向设计，将沙田马场盛景尽收眼底，市场少有。

骏景园是火炭地标屋苑之一，由10座物业前迎沙田马场而建，并分前后两排兴建。是次参观的放盘正位于前排，位于5座高层F室，实用面积1370方呎，屋主斥资装修全屋，玄关位有特色小屋墙纸迎接，长形厅堂地方阔落，白色墙身及云石地砖为基调，饭厅最大卖点是有大窗，圆形桌子旁有白色钢琴。

1370方呎3房1套

客厅地方宽敞，由特色小屋墙纸背景墙、不规则大型地毯、L型沙发、坐地灯及单座沙发等，屋主皆精心挑选及布置。客厅设有落地玻璃将自然光引入室内，并连大露台，前临马场全景，屋主特别摆放小型桌椅，俨如马场私人包厢呢！

单位为3房1套间隔，厅及房皆同方向，无论身处客厅或睡房均可望到马场及城门河，就是此放盘的价值。屋主特别改大了主人套房，及客房门走廊位置，令地方更好用。参观主人套房，植物墙纸即令人犹如进入大自然，放松自在，中央放有双人睡床，床两边有床头柜，房间设有落地玻璃。

厨浴保养新净，浴室设有小窗，并分别提供淋浴及浴缸等。厨房设U形工作枱，已放置了不同家电，而木色厨柜门令入厨空间清新简洁。

骏景园设有商场及住客会所，住客可享用泳池、宴会厅、健身室等设施。特别一提，骏景园基座为港铁马场站，不过只在赛马日或大型活动等日子才开放使用。屋苑附近有巴士及小巴途经，住客步行数分钟可达港铁火炭站。

必睇靓位

高层放盘，对正沙田马场

内栊备有靓装

3房1套，间隔实用

设有住客会所

放盘单位资料

物业名称：骏景园
地址：火炭骏景路1号
楼龄：31年
单位：5座高层F室
实用面积：1370方呎
间隔：3房1套，连工人套房
叫价：2100万
呎价：15328元
代理行：美联物业

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

