观塘晓丽苑业主盘开拍价498万 略低市价约4%

居屋晓丽苑位处观塘秀茂坪，该屋苑一个业主盘拍卖，自由巿场开价498万，平均呎价8245元，略低于估价约4%。

环亚拍卖行发言人表示，观塘晓丽苑F座1楼11室，面积604方呎，业主去年以460万购入单位，现以自由巿场价498万推拍，较银行估价约520万低约22万或4%，呎价8245元，将于3月3日（三）拍卖，同场共有约35项物业可供竞投。

平均每呎8245元 属小学48校网

该单位间隔四正实用，大厅采长方开则，将客饭厅范围轻易分隔。大厅地板采用瓷砖，整体观感干净明亮。寝室方面，睡房放置双层床后，仍有足够空间摆放储物柜等家具，实用性及灵活度高。该单位整体而言算新净，买家只需稍微清洁及增添家具即可也入住。

屋苑为房委会发展的居屋，于1997年2月开始入伙。屋苑合共设有8座，提供4864伙，面积由414方呎至888方呎。该屋苑交通便利，设有专线小巴来往港铁观塘站，另外亦有巴士站通往将军澳、旺角及金钟等地区。

小学校网为48，区内坐拥24间小学，家长选择丰富，当中包括不少办学出色、校风优良的地区名校，深受区内家长追捧，例如圣公会油塘基显小学、圣公会李兆强小学及蓝田循道卫理小学等。中学校网为观塘区，同样拥有不少地区名校，蓝田圣保禄中学等均为区内数一数二名校。

葵都大厦银主盘设6个套房

黄开基发言人指，葵涌葵都大厦低层F室，面积约283方呎，间隔为6个套房，附连约570方呎平台，曾于2022年以385万元成交，现时沦为银主盘，开拍价230万元，呎价8,127元，将于3月4日（下周三）拍卖，同场共有约18项物业可供竞投。

