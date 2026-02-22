Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾全．城汇 方正厅堂布置灵活 邻近荃湾西站

全．城汇坐落荃湾西核心地段，邻近港铁荃湾西站及多个商场，出入及购物便利。今日走访5座高层D室，实用面积839方呎，3房设计，单位保养良好，四正好用，最大卖点是属罕有高层放盘，可享部分海景。

是次介绍全．城汇5座高层D室，实用面积839方呎，客饭厅开则方正，设计实用耐看，墙身与地板色调柔和，客厅靠墙置有三人座L形沙发，一则设按摩椅，日常起居与宴客皆宜。

另一端为特色电视墙，设计型格时尚，客厅设落地大窗，令一室采光充沛。走出露台，可享开扬荃湾西市景，远眺连绵山景及部分海景。

839呎3房开则

放盘提供3间睡房，主人房空间宽敞，摆放双人床及大型衣柜后仍保留走动空间，窗户引入自然光线，休息环境感觉舒适放松。

另一间睡房靠窗设有订造床台及床铺，下方及侧边加入收纳设计，有效提升储物量，同时不影响活动空间，实用性极高，靠墙合设置顶衣柜，方便分类存放四季衣物。

长形厨房为U形工作枱设计，收纳柜齐备，方便日常煮食；浴室设计简洁实用，保养良好，提供浴缸，亦有通风窗户。

全．城汇由7座住宅组成，提供953个单位，间隔类型由1房至3房不等。

屋苑优势之一是邻近五条行人天桥，连接荃湾多项重要地标、商场、商业设施、交通总汇及社区配套等。

必睇靓位

少有3房连主人套房高层放盘

露台外望荃湾西海景

邻近荃湾西站

屋苑提供住客会所

放盘单位资料

物业名称：全·城汇
地址：荃湾大河道90号
楼龄：7年
单位：5座高层D室
实用面积：839方呎
间隔：3房
叫价：1468万
呎价：17479元
代理行：美联物业
电话：6284 2643（石先生）
相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

