荃湾西3房户叫价890万 大厅宽敞富空间感 邻近荃湾西站海滨长廊｜笋盘

荃湾单幢盘湾景广场，基座为湾景购物中心，设行人天桥连接荃湾广场，住户生活方便。今日推荐该厦中层F室，实用面积643方呎，3房1套间隔，附有部分家具，向西南，单位同时放租及放售，月租叫价25000元；叫价890万。

643呎3房1套开则

走入客饭厅，空间分明，备清雅装修及订造家具，只需添置沙发及餐桌等即可入住。厅堂设阔窗采纳自然光，望附近楼景。单位为3房1套间隔，3间房内均配置订造床具及储物柜，方便入住。

浴室已配置光洁的浴具，采干湿分离设计，备窗户将湿气排走。厨房内设U形工作枱面，配置齐全煮食设备。

湾景广场位于荃湾大河道88号，楼龄约31年，提供280户，几步之遥即为荃湾海滨长廊。交通方面，项目旁有巴士总站，步行少于10分钟到港铁荃湾西站。

必睇靓位

向西南，靓方位

厅堂装修雅致，备部分家具

3房1套，间隔四正

邻近荃湾西站及多个商场

放盘单位资料

物业名称：湾景广场

地址：荃湾大河道88号

楼龄：31年

单位：中层F室

实用面积：643方呎

间隔：3房1套

叫价：租：25000元

售：890万

呎价：租：38元

售：13841元





