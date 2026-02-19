何文田128 Waterloo 簇新大厅典雅光猛 享名校网优势
何文田半新盘之一的128 Waterloo，仅入伙4年，物业同时隶属34校网，享名校网优势。今日介绍一伙2房放盘，实用面积578方呎，光猛大厅附连典雅装潢，可即买即住，现时叫价1380万元。
578方呎2房间隔
走入单位，近大门为梗厨，内设3边工作枱连基本厨电，另附连通风窗，有助下厨时排走油烟。大厅为日字形开则，开则分明，各自设有阔窗，引入阳光及新鲜空气，室内更显光猛及阔落。客厅靠墙设布艺沙发，地板上放置有地毯，凸显温馨舒适的氛围。
饭厅置中设云石纹餐桌，天花以吊灯加以点缀，小家庭在此用餐、聊天，舒心不过。单位设两房，业主特意增设玻璃门，连同浴室作套房之用，睡房已设睡床及收纳柜。
另一间房设订制收纳柜连书枱，作书房之用，可在窗前正对市景工作。
必睇靓位
半新盘，楼龄仅4年
享名校网优势
雅装2房间隔
坐落窝打老道，驾车出入方便
放盘单位资料
物业名称：128 Waterloo
地址：窝打老道128号
楼龄：4年
单位：低层A室
实用面积：578方呎
间隔：2房连储物室
叫价：1380万元
呎价：23875元
代理行：美联物业
电话：9129 7039（张小姐）
*相片由代理行提供
