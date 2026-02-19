何文田128 Waterloo 簇新大厅典雅光猛 享名校网优势

何文田半新盘之一的128 Waterloo，仅入伙4年，物业同时隶属34校网，享名校网优势。今日介绍一伙2房放盘，实用面积578方呎，光猛大厅附连典雅装潢，可即买即住，现时叫价1380万元。

578方呎2房间隔

走入单位，近大门为梗厨，内设3边工作枱连基本厨电，另附连通风窗，有助下厨时排走油烟。大厅为日字形开则，开则分明，各自设有阔窗，引入阳光及新鲜空气，室内更显光猛及阔落。客厅靠墙设布艺沙发，地板上放置有地毯，凸显温馨舒适的氛围。

饭厅置中设云石纹餐桌，天花以吊灯加以点缀，小家庭在此用餐、聊天，舒心不过。单位设两房，业主特意增设玻璃门，连同浴室作套房之用，睡房已设睡床及收纳柜。

另一间房设订制收纳柜连书枱，作书房之用，可在窗前正对市景工作。

必睇靓位

半新盘，楼龄仅4年

享名校网优势

雅装2房间隔

坐落窝打老道，驾车出入方便

放盘单位资料

物业名称：128 Waterloo

地址：窝打老道128号

楼龄：4年

单位：低层A室

实用面积：578方呎

间隔：2房连储物室

叫价：1380万元

呎价：23875元

代理行：美联物业

电话：9129 7039（张小姐）

*相片由代理行提供