西贡满湖花园 海景大厅展现空间 附设私家花园

满湖花园位处西贡碧沙路豪宅地段，被绿林与海景环抱，私隐度极高。是此为大家推介当中则王单号屋，实用面积2352方呎，4房2套连工人房设计，全屋豪华装潢，对正头排全海景，加上附连私家大花园，属市场少有盘源。
推门入室，客厅开则阔落，全幅落地玻璃为最大亮点，将前方宽阔海景与园林绿意引入室内，光线明亮通透，配合浅木地板与米白家私，整个起居环境相当舒服。
2352呎4房双套开则
移至饭厅，饭桌环绕窗景而放，让家人享用餐点时亦能欣赏花园及海景，提升生活质感。走出户外花园，是亲友聚会、烧烤或享受日光的理想空间，住户可添置休闲座位。
洋房上层为睡房空间，4间睡房分布合理，其中2间为套房，均设有大窗户。洋房天台空间同样宽敞，可赏辽阔山海景色。
满湖花园位于碧沙路10号，整个低密度屋苑由43座洋房迎海而兴建。
必睇靓位
对正头排全海景
少有豪华洋房放盘
厅大房大，开则实用
连天台及特大花园
放盘单位资料
物业名称：满湖花园
地址：西贡碧沙路10号
楼龄：45年
单位：单号屋
建筑面积：2352方呎
间隔：4房2套连工人房
叫价：6380万元
呎价：12062元
代理行：世纪21奇丰物业
电话：2799 9719（Betty Leung）
相片由代理行提供
