上水奕翠园 钻石巨厅时尚雅致 坐享广阔翠景

上水梧桐河畔屋苑奕翠园，被翠绿环抱，生活环境恬静。今日介绍屋苑5座顶层单位，实用面积1002方呎，3房连工人套房，全屋新净装修，大方务实，可享广阔翠绿美景，连车位最新叫价980万，实用呎价约9589元。

马上参观放盘，偌大的钻石形大厅，屋主曾斥资装修及布置。饭厅靠近门口，摆放有圆形玻璃餐桌，配搭6张分别为黄、白、灰、绿及黑色的餐椅，墙身挂有画作点缀，塑造舒适用餐环境。

客厅则摆放L形布沙发，设订造电视主墙，中央留有充裕空间可放置茶几，整个布置舒适整齐。

1002方呎3房间隔

客厅设一列落地玻璃采光，外接露台，放眼便是开阔翠绿美景，与附近的村屋群。

放盘为3房1套间隔，利用走廊将3房连接，走廊前设置拉门，令厅房空间分隔，提高私隐度。其中主人房开则四正，置中摆布睡床，设订造两组到顶衣柜，提供不少收纳空间，更备L形落地玻璃引光采景。另外的两间房亦整齐布置有书桌及睡床等。

浴室洁具保养良好，采干湿分离设计，备有窗户通风。厨房方面，已配置齐全煮食设备，附多组厨柜储物。

奕翠园位于上水天平路，楼龄约30年，由8座大厦组成。

住客可以享用泳池、网球场及烧烤场等设施，亦设住客专巴往来港铁上水站。

日常购物方面，住客可到附近的天平商场，内有超市、日用品店及食肆等。

必睇靓位

饱览开扬翠景，环境恬静

单位附有新净靓装

厅堂设近落地玻璃

连车位

放盘单位资料

物业名称：奕翠园

地址：上水天平路33号

楼龄：30年

单位：5座顶层

实用面积：1002方呎

间隔：3房连工人套房

叫价：980万(连车位)

呎价：9589元

代理行：美联物业

电话： 9257 7705（William Chiang）

相片由代理行提供