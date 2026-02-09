上水奕翠园 钻石巨厅时尚雅致 坐享广阔翠景
上水梧桐河畔屋苑奕翠园，被翠绿环抱，生活环境恬静。今日介绍屋苑5座顶层单位，实用面积1002方呎，3房连工人套房，全屋新净装修，大方务实，可享广阔翠绿美景，连车位最新叫价980万，实用呎价约9589元。
马上参观放盘，偌大的钻石形大厅，屋主曾斥资装修及布置。饭厅靠近门口，摆放有圆形玻璃餐桌，配搭6张分别为黄、白、灰、绿及黑色的餐椅，墙身挂有画作点缀，塑造舒适用餐环境。
客厅则摆放L形布沙发，设订造电视主墙，中央留有充裕空间可放置茶几，整个布置舒适整齐。
1002方呎3房间隔
客厅设一列落地玻璃采光，外接露台，放眼便是开阔翠绿美景，与附近的村屋群。
放盘为3房1套间隔，利用走廊将3房连接，走廊前设置拉门，令厅房空间分隔，提高私隐度。其中主人房开则四正，置中摆布睡床，设订造两组到顶衣柜，提供不少收纳空间，更备L形落地玻璃引光采景。另外的两间房亦整齐布置有书桌及睡床等。
浴室洁具保养良好，采干湿分离设计，备有窗户通风。厨房方面，已配置齐全煮食设备，附多组厨柜储物。
奕翠园位于上水天平路，楼龄约30年，由8座大厦组成。
住客可以享用泳池、网球场及烧烤场等设施，亦设住客专巴往来港铁上水站。
日常购物方面，住客可到附近的天平商场，内有超市、日用品店及食肆等。
必睇靓位
饱览开扬翠景，环境恬静
单位附有新净靓装
厅堂设近落地玻璃
连车位
放盘单位资料
物业名称：奕翠园
地址：上水天平路33号
楼龄：30年
单位：5座顶层
实用面积：1002方呎
间隔：3房连工人套房
叫价：980万(连车位)
呎价：9589元
代理行：美联物业
电话： 9257 7705（William Chiang）
相片由代理行提供
