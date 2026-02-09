粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站

粉岭结合历史文化、现代规划与自然景观，四周绿意盎然，拥有历史建筑的文化底蕴，同时配套齐全，区内麻笏村一个银主盘，开拍价110万，较估价低35%，平均呎价5120元。

黄开基拍卖行发言人表示，粉岭麻笏村51A号地下单位，面积约240方呎，1房间隔，该物业曾于2016年以200万成交，现时沦为银主盘，开拍价110万，较估价约170万低约60万或35%，平均呎价4583元，将于2月11日（三）拍卖，同场共有14项物业可供竞投。

粉岭麻笏村

粉岭麻笏村51A号一个单位推出拍卖，面积约240方呎。

间隔宽敞四正

物业楼龄仅约4年，间隔宽敞四正，客饭厅呈长方设计，空间感十足。设有开放式厨房，方便出餐之余亦为大厅提供充足空间。寝室方面，睡房宽敞实用，在放置睡床后仍有足够地方设置书桌或衣柜。

单位1房间隔，开拍价110万元。

物业交通亦见方便，设有小巴路线前往港铁粉岭站，约10至20分钟一班，大约需时15分钟左右，另外驾车前往则只需约10分钟车程，出入方便。

小学校网81，区内大部分是资助小学，只有1间官立小学，不过因区内共有14间官津小学，因此竞争较为微弱，当中亦不乏五旬节于良发小学及圣公会嘉福荣真小学等热门学校。中学校网为北区，提供丰富多元的课程和联课活动，东华三院李嘉诚中学、田家炳中学、香港道教联合会邓显纪念中学等名校亦位于该区。

拍卖详情 拍卖日期及时间 2026年2月11日(星期三) 下午3时 拍卖地点 假座尖沙咀汉口道4-6号骐生商业中心15楼 拍卖行 黄开基拍卖行

