Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉湖山庄银主盘开价379万拍卖 低银行估值10%

笋盘推介
更新时间：12:56 2026-01-18 HKT
发布时间：12:56 2026-01-18 HKT

环亚拍卖行发言人表示，天水围嘉湖山庄赏湖居3座高层E室银主盘，面积448方呎，2房间隔，开拍价379万元，较银行估价的421万元低42万元或约10%，呎价约8,460元，将于1月27日（下周二）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。

将军澳中心开拍价480万

黄开基拍卖行发言人表示，将军澳中心10座中层D室银主盘，面积约384方呎，2房间隔，开拍价480万元，较银行估价624万元低144万元或23%，呎价约12,500元，将于1月21日（周三）拍卖，同场共有约41项物业可供竞投。

元朗全幢村屋开拍价900万

忠诚拍卖行发言人表示，元朗鳌磡单号全幢村屋，建筑面积2,100方呎，附连1,300方呎花园，原业主于2011年12月以540万元购入上述物业，现时沦为银主盘，开拍价900万元，较银行估价的1,080万元低180万元或16%，建筑呎价约4,286元，将于1月21日（周三）拍卖，同场共有约16项物业可供竞投。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
31分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
15小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
21小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
16小时前
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
1小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
7小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
3小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
4小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
19小时前