嘉湖山庄银主盘开价379万拍卖 低银行估值10%

环亚拍卖行发言人表示，天水围嘉湖山庄赏湖居3座高层E室银主盘，面积448方呎，2房间隔，开拍价379万元，较银行估价的421万元低42万元或约10%，呎价约8,460元，将于1月27日（下周二）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。

将军澳中心开拍价480万

黄开基拍卖行发言人表示，将军澳中心10座中层D室银主盘，面积约384方呎，2房间隔，开拍价480万元，较银行估价624万元低144万元或23%，呎价约12,500元，将于1月21日（周三）拍卖，同场共有约41项物业可供竞投。

元朗全幢村屋开拍价900万

忠诚拍卖行发言人表示，元朗鳌磡单号全幢村屋，建筑面积2,100方呎，附连1,300方呎花园，原业主于2011年12月以540万元购入上述物业，现时沦为银主盘，开拍价900万元，较银行估价的1,080万元低180万元或16%，建筑呎价约4,286元，将于1月21日（周三）拍卖，同场共有约16项物业可供竞投。