西南九龙御金·国峰 高旷厅堂通透明亮 设有特色阁楼

笋盘推介
更新时间：06:00 2026-01-15 HKT
发布时间：06:00 2026-01-15 HKT

西南九龙御金·国峰位置优越，邻近港铁柯士甸站及高铁西九龙站，尽享交通之便。今日介绍屋苑6座高层B室，实用面积400方呎，开放式间隔，内栊装潢雅致，向南，望开扬市景。

今日参观的单位原为1房，现时改成开放式间隔。踏入室内，见空间楼底特高，配以近落地玻璃采纳日光，当中开放式厨房连饭厅设计，配置多组订造白色收纳柜，旁有饭桌。

400方呎开放式间隔

屋主特别利用高楼底优势，设有特色阁楼，将单位划分成客厅及寝区，下层的摆放沙发及储物柜收纳四季服饰等，订造电视储物墙旁边设木楼梯上寝区，设计实用。

单位设有落地玻璃，紧接私家露台，近望区内市景，远眺九龙站一带，以及新油麻地避风塘海景。

御金·国峰位于友翔道1号，楼龄约13年，由6座物业组成，当中住客会所提供泳池、健身室、宴会厅等设施。

必睇靓位

  • 原为1房，现改为开放式设计
  • 单位向南，眺部分海景
  • 装修新，楼底高
  • 邻近柯士甸站及高铁西九龙站

放盘单位资料

物业名称：御金‧国峰
地址：友翔道1号
楼龄：13年
单位：6座高层B室
实用面积：400方呎 
间隔：开放式
叫价：700万元
呎价：17500元
代理行：美联物业
电话：5405 9091（杨先生）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

