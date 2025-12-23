何文田君颐峰 修长大厅原木色调 享维港烟花景
发布时间：15:09 2025-12-23 HKT
君颐峰位于何文田京士柏豪宅地段，住客会所提供多项设备，起居环境宁静。今日为大家介绍2座中层C室，实用面积1343方呎，3房1套设计，厅大房大，享维港烟花靓景，视野开扬。
君颐峰楼龄约21年，由8座物业组成，提供700个单位，主打3房及4房间隔。马上参观是次放盘，实用面积1343方呎，推门入室，即见宽阔长厅，铺上木质地板，散发自然温暖气息。
饭厅置中摆有圆形餐桌，配有6个舒适座椅，方便用餐，天花挂有特色吊灯，为餐区增添格调，靠墙位置设有到顶柜，方便收纳各式物品。客厅设有一列落地窗，引入充足自然光线，窗外景观开阔，可俯瞰城市与绿油油的球场，远眺维港海景，安在家中观赏烟花。
1343呎3房1套设计
单位设3房1套，走进主人房，可见开则四正好用，大床置中而放后，还有充足活动空间。木质设计为空间带来温馨与休闲感，墙面采用纹理壁纸，增添立体感。旁边的衣柜收纳空间充足，方便摆放四季衣物。
踏入另一间睡房，空间布局紧凑却功能齐全，睡床靠窗位置，一旁设有书枱，方便处理生活大小事，书桌上装有层架及渗灯，光线柔和，木质设计与浅色墙面相得益彰，营造出宁静的环境。
厨房方面，以白色厨柜搭配黑色家电，形成鲜明对比，U形工作枱提供充足的烹饪空间。移至浴室，提供淋浴及浸浴空间。
君颐峰住客会所提供网球场、泳池、宴会厅、健身室等设施。
必睇靓位
内拥豪装，即买即住
享维港烟花靓景，视野开扬
厅大房大优势，连车位
住客会所提供多项设施
放盘单位资料
物业名称：君颐峰
地址：何文田卫理道18号
楼龄：21年
单位：2座中层C室
实用面积：1343方呎
间隔：3房1套
叫价：3100万元(连车位)
呎价：23083元
代理行：中原地产
电话：6123 1742（郑小姐）
*相片由代理行提供
