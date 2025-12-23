西半山 罗便臣道1号 宽敞巨厅华丽装潢
西半山豪宅罗便臣道1号，位处小学11名校网，区内名校林立，适合家庭客。今次走访中层单位，实用面积2626方呎，复式设计，拥4房3套连工人套房，装修布置华丽，现时连2车位放售，叫价7380万。
马上参观罗便臣道1号中层复式放盘，全屋装修简洁雅致，以半层作间隔，复式上层为客厅，楼底高，天花挂有水晶吊灯，客厅优势之一是设有一列落地窗，紧连私家露台，前临香港动植物公园，远眺中环繁华都市景色。
复式下半层为饭厅，主角是圆形大餐桌，天花有精致吊灯，靠墙有一列饰柜。厨房方面，装有多组灰色厨柜，方便收纳各式厨具及食材等。
再往下行，便是2间套房、下半层书房及睡房，屋主按喜好布置不同风格。
罗便臣道1号楼龄约42年，全幢提供约25个单位，主要为复式单位。项目邻近香港动植物公园，住客自驾出中环及湾仔等商业区少于10分钟车程。
放盘单位资料
物业名称：罗便臣道1号
地址：罗便臣道1号
楼龄：42年
单位：中层单位
实用面积：2626方呎（复式）
间隔：4房3套连工人套房
叫价：7380万元（连2车位）
呎价：28103元
代理行：泰铭物业
电话：2865 7323/
5335 9994（俞小姐）
相片由代理行提供
