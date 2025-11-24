Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鸭脷洲 海怡半岛 向南厅堂时尚格调 享开扬海园双景

笋盘推介
鸭脷洲大型屋苑海怡半岛，毗邻港铁海怡半岛站。今日精选3期美康阁低层G室，实用面积888方呎，3房1套连工人房设计，向西南方，享开扬海园双景。

客厅以浅色地砖铺设，整体感觉清爽自然。靠墙摆放一组灰调布艺沙发，置中摆放茶几，另一端设电视柜，方便观赏各式影音节目。大厅设大面窗户，让自然光线充满整个空间，同时可赏内园景色，远眺南丫岛一带海景，视野开扬，悠然自在。

单位设3房，主人房设计以浅色为基调，柔和灯光搭配温润木色，氛围温暖而放松。房间设有置顶衣柜，窗边设置双人床，善用每一寸空间。

位于鸭脷洲西端的海怡半岛，屋苑分4期发展，34座提供超过9800个单位。范围内更设两个大型购物商场，备有食肆、超市及街市，设施应有尽有，配套成熟。

放盘单位资料

物业名称：海怡半岛 
地址：鸭脷洲海怡路19号
楼龄：31年
单位：美康阁19座低层G室
实用面积：888方呎
间隔：3房1套连工人房
叫价：1450万元
呎价：16328元
代理行：中原地产
电话：6656 6812（余先生）
*相片由代理行提供
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

