马鞍山泓碧 时尚大厅清雅柔和 坐享翠绿美景

马鞍山新晋屋苑泓碧，位置上自成一隅，享有极高私隐度。今日推荐屋苑3座低层L室，实用面积483方呎，2房间隔，内附有企理装修，露台览清静园景。

打开大门，见整个厅堂已有简约企理装修，可即租即住，近门口左边为开放式厨房，配置多功能厨柜，并设置基本入厨设备。户主将可容纳四人的方形饭桌贴着主墙摆放，以预留中央空间作走动，住客有需要时，可将饭桌移动到中央；旁边的客厅则放置4至5人皮质沙发，前方有白色地柜及挂墙电视。

483呎2房开则

厅堂设落地玻璃采光及通风，推开趟门通往露台，见内园泳池及翠绿景。单位有2间房，所有房间皆四正实用，而且配置基本家电。

由碧桂园集团等发展的泓碧，由4座高座大楼、5座低座住宅，以及13幢独立屋组成，共设547个单位，户型由1房至4房。泓碧的住客会所提供室外泳池、健身室及桌球室等。

必睇靓位

享园景，环境幽静

附有家私装修，即租即住

实用2房，小家庭之选

提供住客会所

放盘单位资料

物业名称：泓碧

地址：马鞍山耀沙路11号

楼龄：4年

单位：3座低层L室

实用面积：483方呎

间隔：2房

叫租：21000元

呎租：43元

代理行：中原地产

电话：9159 8829（林先生）

*相片由代理行提供

