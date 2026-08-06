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35+颠覆案未被起诉 前民主党涂谨申获发还护照 赴英国与家人团聚

政情
更新时间：16:42 2026-08-06 HKT
发布时间：16:42 2026-08-06 HKT

35+「串谋颠覆国家政权罪」中，合共55名人士被补，当中8人至今未被起诉，包括前民主党立法会议员涂谨申、邝俊宇、前议员李国麟、印度裔注册社工安德里等。据了解，未被起诉人士先后获发还护照，其中涂谨申已前往英国与家人团聚。安德里近月则公开自己抵达美国，他回应传媒时称现已回港。

保安局局长邓炳强2024年就民主派初选案判刑会见传媒时，曾指国家安全与其他案件一样，只要有充分证据，就会拘捕及检控，除非案件有时限性，否则无论过了多久、涉及人士是甚么背景，当局何时有证据就会拘捕和检控。

前民主党主席胡志伟早前在「串谋颠覆国家政权罪」服刑期满出狱后，前往英国，一度在机场被扣留，其后获准以旅客身份许逗留半年。邓炳强日前指，相关人士已完成服刑，与普通港人一样，又建议他们如在外国遇上事情，可以联络本港入境处要求协助。

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