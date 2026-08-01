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李家超出席解放军建军99周年招待会 赞扬驻港部队为「定海神针」

政情
更新时间：19:08 2026-08-01 HKT
发布时间：19:08 2026-08-01 HKT

特首李家超出席庆祝中国人民解放军建军99周年招待会。他致辞时高度肯定解放军对国家及香港的贡献，赞扬解放军是保家卫国的钢铁长城，并强调对香港特区而言，解放军驻港部队是特区最可靠的「定海神针」。

解放军全心全意为人民服务

李家超表示，中国人民解放军始终坚持人民至上及使命为先，由坚定捍卫国家主权和维护领土完整，到积极参与国际维和行动以及抗疫救灾的人道担当，均以实际行动诠释了「全心全意为人民服务」的铮铮誓言。

他形容，解放军历经99年峥嵘岁月，从硝烟中走来并在战火中淬炼，绝对是保家卫国的钢铁长城，以及国富民强的坚实保障。一代又一代的解放军战士以生命赴使命，用热血铸就忠诚，为中华民族伟大复兴扫除荆棘，更为国家的强国梦及强军梦立下了不朽功勋。

肯定驻港部队防务贡献

在谈及香港特区的情况时，李家超特别指出，解放军驻港部队不仅在防务工作上留下坚实的足迹，更是香港最可靠的「定海神针」，多年来更与香港市民结下了深厚的情谊。在发言的最后，他再次衷心祝贺中国人民解放军建军九十九周年，并祝愿国家富强昌盛。

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